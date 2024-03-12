Житель Братеева поймал в Москва-реке большую красноухую черепаху

Обычно эти рептилии встречаются только на юге США

Кто-то мечтает поймать золотую рыбку, кто-то гигантского осетра, а для некоторых и ясь - предел мечтаний. Но вот Юрию сказочно повезло. Вместо рыбы ему досталась черепаха. И не простая, а красноухая. Этот вид черепах завезли к нам из южных штатов Америки. Обитают они в основном в жарких регионах, но, видимо, одна из них точно приспособилась к жизни в холодной России. Впрочем, Братеевский пруд уже давно стал родным домом для сотен пресмыкающихся. Он превратился в огромный аквариум с очень комфортной температурой даже для самых капризных обитателей. Виной всему, по мнению рыбаков, теплые сбросы в Москву-реку, которые буквально подогревают воду.

Главный вопрос - как оказались американские черепахи в московских водоемах? Естественно, что не по собственной воле они поселились в непривычной для себя среде. В России мода на экзотических черепашек появилась давно. Вот уже несколько десятилетий подряд люди покупают этих пресмыкающихся, чтобы позабавить себя и своих детей. Обычные домашние питомцы глаз уже не радуют, а черепашки кажутся милыми и простыми в уходе, но это только на первый взгляд. На самом деле люди сталкиваются с большой проблемой. Красноухая черепаха - крупный хищник, для которого нужно много места в аквариуме и тонны еды. Не все способны справиться. В итоге люди отправляют черепашек в свободное плавание по водоемам.

"Люди видят, что черепашка растет, и если она не погибла каким-то чудом, они начинают пугаться ее размеров, ее агрессивного характера и выпускают ее в ближайший водоем", - объяснила Диана Дзержинская, директор магазина экзотических животных.

В короткие сроки пресмыкающиеся стали проблемой не только для людей, но и для обитателей московских водоемов. Красноухие черепахи - настоящие обжоры, которые съедают все что не попадя и ничего не оставляют своим соседям. Из-за этого страдают и краснокнижные болотные черепахи, что приводит к их постепенному исчезновению.

"Красноухие черепахи представляют большую опасность для нашей местной флоры и фауны, включая наш любимый краснокнижный вид болотных черепах, которых они вытесняют, потому что красноухая - более адаптивный вид", - продолжает Дзержинская

В московских водоемах эти черепахи еще не научились размножаться, поэтому в ближайшее время их численность останется неизменной. Если не озаботиться этой проблемой сейчас, то может быть поздно.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"