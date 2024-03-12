Там пройдут совместные учения России, Ирана и Китая

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вошли в акваторию Аравийского моря, где проведут совместные учения с ВМС Ирана и Китая.

Боевые корабли трех стран отработают освобождение захваченного пиратами судна, а также проведут стрельбы по надводным и воздушным целям.

Учения проводятся в шестой раз. Впервые в качестве наблюдателей -в них участвуют представители Индии, ЮАР, Казахстана и других стан. В совместных маневрах задействовано более 20 кораблей, судов обеспечение и боевых катеров, а также морская авиация.

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