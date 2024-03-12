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Минобороны раскрыло детали попытки украинских ДРГ проникнуть в Россию

13:24
  • вторник
  • 12 марта 2024

Попытка была сорвана

Подразделения ВС России и пограничной службы ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Об этом во вторник. 12 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.
ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области

Ведомство уточнило, что примерно в три часа утра после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования попытались вторгнуться на территорию России сразу на трех направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области. Поддержку украинских боевиков обеспечивали танки и боевые бронированные машины.

Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. В результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено.

Со стороны Украины в районе Одноробовки ликвидировано до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки уничтожены три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка.

Также утром 12 марта были отбиты четыре атаки ДРГ, которые попытались прорваться в Россию в районе Теткино Курской области. Неприятель с существенными потерями отброшен назад.

Ранее заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин рассказал, что, несмотря на сравнительную безопасность регионов Дальнего Востока, отмечаются попытки противника "расшатать ситуацию". Об этом свидетельствуют отдельные инциденты: случаи государственной измены, шпионажа, диверсии.

В Ленинградской области спецслужбы предотвратили диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса. У завербованного украинскими спецслужбами гражданина Украины, у которого нашли пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению. Мужчина собирался заложить взрывчатку на трубопроводном узле.

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