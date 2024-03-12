ФСБ задержала жителя Крыма за призывы к насилию над русскими

Мужчина публиковал воззвания в социальных сетях

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя, за то, что он призывал к насилию над русскими в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости. 33-летний житель полуострова публиковал сообщения в мессенджере в общедоступном чате.

Злоумышленника задержали. Против него завели уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в декабре прошлого года по такой же статье был задержан житель Ялты. Его отпустили под подписку о невыезде.

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