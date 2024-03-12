Детский сад на 350 мест в поселке Московский достроят до конца года

В столице соблюдают принцип сбалансированной застройки

Шестой детский сад на территории жилого комплекса в поселении Московский Новой Москвы планируется достроить в 2024 году. Об этом во вторник, 12 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Трехэтажный детский сад на 350 мест общей площадью порядка пяти тыс. кв. м будет предназначен для 14 групп. В каждой группе предусмотрена своя ячейка со спальней, буфетом и игровой. В здании разместятся физкультурный и музыкальный залы, кружковая зона, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет. На территории площадью около 1 га предусмотрены площадки для спортивных и групповых занятий и ландшафтное озеленение. Игровые площадки оборудованы теневыми навесами и малыми архитектурными формами для детей разных возрастных групп. После ввода в эксплуатацию соцобъект, который строится за счет внебюджетных средств, будет передан городу, соответствующий договор ранее был заключен.

По словам заместителя мэра, в детском саду будут созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель Департамента развития новых территорий г. Москвы Владимир Жидкин подчеркнул, что строительство школ и детских садов является важнейшей составляющей в реализации принципа сбалансированной застройки.

Это также непременное условие для девелоперов, ведущих свою деятельность на территории ТиНАО. Поэтому львиная доля образовательных учреждений возводится за счет инвесторов, другую часть строим силами города. Все школы и сады возводятся с учетом современных образовательных стандартов. Они впитывают в себя как лучшие традиции образования, так и современный подход к проектированию, строительству и эксплуатации. Предметно-пространственная среда организуется таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого воспитанника с учетом его склонностей, интересов и уровня активности.

Как отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, при переезде в новое жилье люди обращают внимание на функциональное разнообразие территории.

Одним из определяющих факторов выбора района является возможность развития детей. Важным показателем качества района в глазах жителей является возможность развития детей – это и качественное благоустройство с большим количеством игровых и спортивных площадок, и наличие детских садов, общеобразовательных и специализированных досуговых школ, а также различных секций и кружков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичное правительство одобрило пять новых объектов по программе создания мест приложения труда. Благодаря этим проектам появятся более 19 тысяч рабочих мест. Например, возле станции столичного метрополитена "Бульвар Дмитрия Донского" появился торговый центр.

Докладывая главе государства Владимиру Путину о развитии столицы, мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Наряду с этим идет реализация программы реновации. В целом столичная экономика демонстрирует устойчивый рост.

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