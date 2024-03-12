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Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

13:43
  • вторник
  • 12 марта 2024

На борту находились 15 человек

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области.

Об этом во вторник, 12 марта сообщили в Минобороны России. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На место вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

По словам очевидцев, у самолета еще в воздухе загорелся один из двигателей. С места падения идет черный дым. Самолет не долетел примерно два километра до Северного аэродрома. 

Экипаж самолета смог увести самолет от жилых домов, пишет telegram-канал SHOT.

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