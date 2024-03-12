Пашинян рассказал, когда Армения выйдет из ОДКБ

Он требует ответов на вопросы о суверенной территории

Армения хочет получить ответы на вопросы о суверенной территории. В противном случае страна выйдет из ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

Камнем преткновения стало размещение миротворцев ОДКБ на границе с Азербайджаном. По словам Пашиняна, "красной линией" по какой-то причине стала "территория Армении". И у руководства страны возник вопрос - почему ОДКБ, которая должна защищать те страны, которые в нее входят, не может до сих пор определиться - где именно граница, которую они должны охранять.

При этом Пашинян ждет от ОДКБ ответа, который "соответствует представлениям правительства страны". Любые другие варианты Ереван не устраивают и договор с организацией будет разорван.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"