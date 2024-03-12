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Пашинян рассказал, когда Армения выйдет из ОДКБ

14:16
  • вторник
  • 12 марта 2024

Он требует ответов на вопросы о суверенной территории

Армения хочет получить ответы на вопросы о суверенной территории. В противном случае страна выйдет из ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает РИА Новости
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Камнем преткновения стало размещение миротворцев ОДКБ на границе с Азербайджаном. По словам Пашиняна, "красной линией" по какой-то причине стала "территория Армении". И у руководства страны возник вопрос - почему ОДКБ, которая должна защищать те страны, которые в нее входят, не может до сих пор определиться - где именно граница, которую они должны охранять. 

При этом Пашинян ждет от ОДКБ ответа, который "соответствует представлениям правительства страны". Любые другие варианты Ереван не устраивают и договор с организацией будет разорван. 

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