Госдума приняла обращение к бундестагу из-за утечки разговора военных ФРГ

Они обсуждали атаку на Крымский мост

Депутаты Государственной думы во вторник, 12 марта, единогласно приняли обращение к бундестагу в связи с утечкой разговора немецких военных, обсуждавших нанесение ударов по территории России.

Российские парламентарии призывают германских коллег провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины.

Авторы обращения сослались на факты о применении украинскими боевиками западных вооружений, которые дают основания говорить о достоверности и опасности планов, вынашиваемых руководством бундесвера.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя переговоры немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту, предупредил, что такие действия в перспективе могут привести к третьей мировой войне, сообщает РИА Новости.

Ранее издание Politico прокомментировало утечку записи разговора офицеров Бундесвера. Авторы статьи подчеркивают, что публикация переговоров сделала получение Киевом ракет Taurus еще более маловероятным, чем прежде, несмотря на давние просьбы украинских властей.

Глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что лагерь войны в Европе по-прежнему силен и не меняет свой курс, направленный на стратегическое поражение России, а опубликованный разговор офицеров бундесвера — "это кричащее саморазоблачение".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"