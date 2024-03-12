300 тысяч солдат НАТО готовы к перебазированию в Польшу

Не для начала войны, подчеркнули в армии

300 тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу.

Об этом заявил замначальника польского генштаба Кароль Дымановский в эфире Польского телевидения.

Войска будут переброшены в случае угрозы. Военные прибудут в страну "не после начала войны, а перед ней", отметил польский военный чиновник.

Ранее спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что в случае войны на фронт отправится его жена - офицер ВВС и пилот истребителя МиГ-29.

"Она реально служит в вооруженных силах, а не воюет словом, как мы это делаем в СМИ или в политике", - сказал он в интервью порталу Tarnogorski.info.

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