Российские военные продолжают спецоперацию

Населенный пункт Невельское в Донецкой Народной Республике освобожден российскими бойцами. Об этом во вторник, 12 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

В ежедневной сводке оборонного ведомства уточняется, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли в совокупности до 965 человек. При этом ВС России улучшили положение на авдеевском направлении по переднему краю, а на южнодонецком и донецком направлениях заняли более выгодные рубежи.

Российские бойцы ликвидировали пусковую установку HIMARS, сбили за сутки 146 украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс предупредил, что при ослаблении западной поддержки киевского режима Украина рискует потерять еще более значительные территории. По его мнению, дополнительное финансирование от Соединенных Штатов помогло бы украинским властям вести переговоры в Россией "с позиции значительной силы".

Тем временем подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев усиливает группировку, которая находится всего в 10 километрах от российского города Шебекино, стягивая туда не только живую силу, но и вооружение.

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