Это ответ на враждебные шаги Литвы, Латвии и Эстонии

Россия закрывает въезд в страну враждебно настроенным представителям стран Прибалтики. Такое заявление сделало во вторник, 12 марта, российское Министерство иностранных дел.

Как сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства, в черный список включены 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты.

Это ответ на враждебный настрой указанных лиц по отношению к России, подчеркнули в министерстве.

Враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям.

Ранее власти Латвии, посетовав на невозможность запретить россиянам участвовать в выборах главы государства, решили устроить проверки документов для всех, кто захочет проголосовать на территории посольства России в Риге. В прибалтийском государстве заявили, что расценивают участие в этих выборах как проявление поддержки российской спецоперации.

Тем временем премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фото своего завтрака, чтобы доказать, что она не "ест россиян". Так она ответила на публикацию о ее перспективах занять пост главы евродипломатии, в которой усомнились о пригодности эстонского политика к такой работе.

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