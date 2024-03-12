В Общественной палате провели перекличку штабов в преддверии выборов

На мероприятии оценили транспортную и логистическую доступность избирательных участков для граждан

В Общественной палате России координационный совет провел перекличку штабов в преддверии выборов президента страны, которые пройдут с 15 по 17 марта.

На мероприятии оценили транспортную и логистическую доступность избирательных участков для граждан. Обсудили вопросы готовности помещений - оснащения их средствами видеофиксации и сейфами для хранения бюллетеней.

В Общественной палате отметили - наблюдение за голосованием в России координируют из штабов, организованных во всех регионах страны.

Кандидат в президенты от партии "Новые люди" и "Партии роста" Владислав Даванков встретился сегодня в московском штабе общественной поддержки с женщинами, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Среди них - матери, которые в одиночку воспитывают детей, в том числе с тяжелыми заболеваниями и особенностями развития.

А сопредседатель штаба Владимира Путина командир батальона "Спарта" Артем Жога сегодня - в Севастополе. Герой Донецкой республики ответил на вопросы местных жителей, собравшихся в региональном штабе общественной поддержки. И поздравил всех с десятилетием Крымской весны.

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