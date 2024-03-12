Археологи определили возраст могильника с телами младенцев

В Ямало-Ненецком округе нашли "детское кладбище"

Возраст "детского кладбища", найденного за полярным кругом, определили археологи. Эксперты из Тюменского государственного университета провели анализ останков и пришли к выводу, что захоронение возникло на рубеже XIX-XX веков. Принадлежит оно, по всей видимости, селькупам. Народности, которая приплывала в низовья реки Таз. Результаты исследования были опубликованы в журнале "Археология Евразийских степей".

Ученые предположили, что семьи путешествовали все вместе. А младенцы просто не могли перенести такую длинную дорогу. Поэтому в некрополе только тела маленьких детей. Эксперты отмечают, что для традиционных обществ характерна высокая детская смертность.

Археологи пока не смогли ответить на вопрос - были ли захоронения одномоментными, или их делали несколько лет. В пользу последней версии говорит тот факт, что рядом найдены угольки. А значит могилы отогревали, вероятно, чтобы захоронить еще тела.

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