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Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода

14:59
  • вторник
  • 12 марта 2024

Об этом рассказал глава региона

В Белгороде в здание администрации города врезался беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 12 марта, рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, пострадали два человека: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате взрыва при попадании беспилотника в здании администрации выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы.

В ночь на 12 марта атаковать российские регионы пытались сразу 26 украинских БПЛА. Комментируя массированные атаки ВСУ, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные готовы отразить нападки противника и делают все необходимое для защиты населения.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Когда ему доложили, что ведется усовершенствование комплекса для защиты от барражирующих дронов, Шойгу подчеркнул, что "быстрее надо делать".

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