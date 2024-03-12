Стая собак напала на ребенка в российском регионе

Девочку пришлось госпитализировать

В Ростове-на-Дону на девочку напала стая собак. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Ростовской области в своем телеграм-канале. Ребенок получил травмы и ее пришлось госпитализировать.

Подробности происшествия не приводятся. Очевидцы в соцсетях пишут, что ребенок отправился в магазин за хлебом. В районе улицы Звонкой на него накинулись псы. Отбил ребенка водитель, который случайно проезжал мимо.

В результате малышке пришлось наложить больше 30 швов. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".

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