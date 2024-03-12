СБУ задержала украинского военного за попытку отравить командование ВСУ

Это произошло в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Служба безопасности Украины во вторник, 12 марта, сообщила о задержании военнослужащего ВСУ, который пытался отравить командиров одного из подразделений на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Как уточнили в СБУ, военный планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав Вооруженных сил Украины.

Задержанному также вменяется передача российской стороне информации о местах дислокации и о перемещениях подразделений ВСУ на фронте.

За эти деяния ему предъявлено обвинение по статье "Государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, сообщает РИА Новости.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что киевский режим организовал попытки отравления глав ЛНР и Херсонской области Леонида Пасечника и Владимира Сальдо. Пасечника хотели отравить фенольными соединениями в декабре 2023 года, а на Сальдо покушались с применением рицина.

До того на Украине сообщили об отравлении жены главы украинской военной разведки Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму). В ответ на попытки обвинить в случившемся Москву спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев во всем обвиняет Россию — даже в самом своем существовании.

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