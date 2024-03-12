Над Курской областью сбили четыре БПЛА за час

Атаку отразили силы ПВО

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в Курской области.

Атаки произошли в течение часа - с 12:40 до 13:40 мск, сообщили в Минобороны России. Беспилотники были самолетного типа.

Ранее в соседней Белгородской области вражеский беспилотник врезался в здание администрации, оно получило повреждения. Пострадали два человека: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию.

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