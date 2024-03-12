Медведев призвал россиян сплотиться для отпора современным фашистам

Для победы необходима консолидация вокруг лидера

Россия в рамках специальной военной операции дает отпор новым, современным фашистам. Для победы необходима консолидация, заявил замглавы Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Медведев выступил на митинге-концерте "Вместе! За Россию!" в Волгограде. Зампред Совбеза подчеркнул, что это место святое: именно отсюда Красная армия начала гнать фашистских захватчиков, то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Великой Отечественной и Второй мировой войны.

По словам Медведева, и сегодня россияне должны изменить ход своей жизни, поскольку идет СВО. Народу России нужна консолидация вокруг лидера, приводит слова председателя ЕР ТАСС.

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