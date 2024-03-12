В США разгорелся громкий скандал вокруг компании Boeing

Сообщавшего о проблемах с самолетами инженера нашли мертвым

Бывшего инженера службы контроля качества Boeing ждали в суде. Для продолжения опроса в рамках процесса против корпорации. Тяжбу начал сам экс-сотрудник, обвинив авиагиганта в помехах карьере и порче деловой репутации.

На очередное заседание мужчина не явился. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в автомобиле, припаркованном возле отеля в городе Чарлстон, штат Южная Каролина. Западная пресса, опираясь на заявления полиции, практически сразу вышла с материалами о том, что это самоубийство, и ранения 62-летний Джон Барнетт нанес себе сам. Однако это лишь делает всю историю еще более загадочной.

Против концерна "Боинг" параллельно идут сразу несколько процессов. Минюст США ведет расследование в связи с инцидентом 6 января. Лайнер модификации 737 Max-9 совершил экстренную посадку после того, как во время полета на высоте 5 километров оторвался люк аварийного выхода и разгерметизировался пассажирский салон. Эксплуатация этого типа самолетов была приостановлена. А "Боинг" умудрился провалить почти треть проведенных федеральным управлением гражданской авиации США проверок качества. New York Times пишет: аудиторы были в шоке:

"В ходе проверок аудиторы обнаружили, что сборщики компании используют пластиковые ключ-карты отелей для проверки герметичности дверей, а также наносят жидкое мыло на дверной уплотнитель в качестве смазки в процессе установки".

О системных пробелах в производственных стандартах промышленного гиганта обнаруженный мертвым инженер Джон Барнетт заговорил сразу, как только вышел на пенсию. В 2017-м году. Он рассказывал журналистам о проблемах на производстве и давлении на сотрудников.

Так, в 2019-м он поведал британским СМИ, что находящиеся под постоянным прессингом рабочие намеренно использовали некачественные детали при сборке 787 Dreamliner. Барнетт заявлял и о выявленных им проблемах с кислородными системами. Инженер полагал, что в случае ЧП каждая четвертая дыхательная маска не сработает. Причем, федеральное управление гражданской авиации частично подтвердило обоснованность претензий к авиастроительной корпорации. Комментировал Барнетт и инцидент с отвалившейся крышкой люка у 737го "Боинга":

"Я не удивлен этим происшествием. Я сам видел, как компания Boeing в течение многих лет закрывала глаза на проблемы безопасности. И возобновление полетов самолетов Boeing 737 Max после такого серьезного инцидента вызывает тревогу".

Компания "Боинг" выразила соболезнования семье и друзьям экс-сотрудника. Адвокат Джона Барнетта подверг сомнению официальную версию о самоубийстве. Клиент умер менее чем через 3 месяца после того, как предупредил о мир о серьезных производственных проблемах при сборке сразу двух авиалайнеров.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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