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Володин призвал россиянок выбирать надежных мужчин

15:30
  • вторник
  • 12 марта 2024

Тогда не придется думать об алиментах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин советует россиянкам выбирать надежных мужчин и только с такими создавать семьи. Тогда не придется думать об алиментах. А депутатам не придется придумывать новые законы, чтобы эти выплаты выбивать, подчеркнул он. 
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Как сообщает РИА Новости, дискуссия на эту тему развернулась на пленарном заседании. При этом Володин обратился к председателю комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной. "Ушами наслушаетесь речей разных, а потом мы думаем, как с них алименты взыскать", - заявил политик. При этом он признает, что женщины и сами хотят видеть рядом именно надежного мужчину. 

Стоит отметить, что ни один из законопроектов, которые сегодня обсуждались на пленарном заседании, никак не связан с алиментами. Последний раз депутаты озадачились этим вопросом в ноябре 2023 года. Тогда начали рассматривать законопроект о создании реестра недобросовестных должников. 

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Вячеслав Володин
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