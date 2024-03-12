Глава МВД Эстонии ответил на объявление в розыск в России

Политик отметил, что "это попытка изолировать нас от других"

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен продолжать свою работу, несмотря на решение российских правоохранительных органов объявить его в розыск.

Как заявил политик, его не пугают действия России, хотя к таким вещам следует относиться "очень серьезно". Ляэнеметс выразил убежденность в том, что эстонские компетентные органы "справятся с задачей и обеспечат безопасность в эстонском государстве, в том числе для членов правительства".

Глава МВД Эстонии предположил, что Россия пытается лишить западных чиновников и политиков возможности ездить по миру и объяснять другим странам, что происходит на Украине — "возможно, это попытка изолировать нас от других", сообщает РИА Новости.

Ляэнеметс отличился рядом громких заявлений против России. В частности, министр заявлял, что цель антироссийских рестрикций — "заставить ее (Россию) отступить к своим границам".

При этом эстонский политик еще в сентябре 2023 года продвигал идею конфискации автомобилей с российскими номерами, находящихся на территории Эстонии. Ляэнеметс задавался вопросом, "почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть".

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