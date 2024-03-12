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Глава МВД Эстонии ответил на объявление в розыск в России

15:33
  • вторник
  • 12 марта 2024

Политик отметил, что "это попытка изолировать нас от других"

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен продолжать свою работу, несмотря на решение российских правоохранительных органов объявить его в розыск.
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Как заявил политик, его не пугают действия России, хотя к таким вещам следует относиться "очень серьезно". Ляэнеметс выразил убежденность в том, что эстонские компетентные органы "справятся с задачей и обеспечат безопасность в эстонском государстве, в том числе для членов правительства".

Глава МВД Эстонии предположил, что Россия пытается лишить западных чиновников и политиков возможности ездить по миру и объяснять другим странам, что происходит на Украине — "возможно, это попытка изолировать нас от других", сообщает РИА Новости.

Ляэнеметс отличился рядом громких заявлений против России. В частности, министр заявлял, что цель антироссийских рестрикций — "заставить ее (Россию) отступить к своим границам".

При этом эстонский политик еще в сентябре 2023 года продвигал идею конфискации автомобилей с российскими номерами, находящихся на территории Эстонии. Ляэнеметс задавался вопросом, "почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть".

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Лаури Ляэнеметс
Лаури Ляэнеметс
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