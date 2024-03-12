Наша страна нашла свой путь и уверенно следует ему, заявил глава СВР

Россия — это мощный корабль, уверенно плывущий вперед, а у штурвала этого корабля стоит Владимир Путин, под чьим руководством мы идем к намеченным целям. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Как напомнил глава СВР в статье для журнала "Разведчик", цели нашей страны "отражены в российской Конституции, которая указывает на них как компас".

Россия — неотъемлемая часть мировой цивилизации, самобытная страна с тысячелетней историей. На Западе нас часто сравнивают с медведем: мол, очень большие и опасные. Это, конечно, далеко не так. Да, мы большие. Но как никто другой мы хорошо знаем цену мира и потому как никто другой дорожим миром.

Нарышкин отметил, что президент несет ответственность за то, чтобы каждый гражданин России имел возможности для достойной жизни и гармоничного развития. Для этого глава государства уполномочен принимать решения, иногда непростые и непопулярные, но, вне всякого сомнения, всегда тщательно обдуманные и взвешенные.

Хочу также отметить, что в своей истории мы не всегда ценили то, что было нами достигнуто и завоевано. Разрушая и принижая прошлое, пытались на обломках построить новую жизнь, зачастую ценой неимоверных жертв и усилий народа, наперекор законам человеческой природы и бытия. Убежден, что Россия во главе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным нашла свой путь и уверенно следует ему, что подтверждается делами и свершениями первой четверти XXI века.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что во время спецоперации россияне демонстрируют патриотический настрой и сплоченность, причем это видно среди людей разных национальностей и вероисповеданий. По мнению главы государства, "это самое главное — вот эта общая консолидация всех сил общества российского".

В Соединенных Штатах признали, что президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте". Подводя итоги года в прямом эфире, он выразил уверенность в победе своей страны в специальной военной операции. Российская экономика, несмотря на рестрикции, показала чрезвычайную устойчивость, а рубль остается сильным.

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