ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дрон ВСУ упал на крышу ТЦ в Белгороде

15:58
  • вторник
  • 12 марта 2024

Пострадавших нет

Украинский беспилотный летательный аппарат упал на крышу торгового центра в Белгороде, в районе железнодорожного вокзала. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате ЧП поврежден автомобиль.

Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода
ФСБ опровергла сообщения о прорыве ДРГ в Белгородскую и Курскую области

Как написал глава областной администрации в Telegram, обошлось без пострадавших. Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы.

Часом ранее Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на здание администрации Белгорода. Взрывом в здании выбило окна, посечен фасад. Пострадали два человека: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинский беспилотник упал на крышу ТЦ в Белгороде
Украинский беспилотник упал на крышу ТЦ в Белгороде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.