Дрон ВСУ упал на крышу ТЦ в Белгороде

Пострадавших нет

Украинский беспилотный летательный аппарат упал на крышу торгового центра в Белгороде, в районе железнодорожного вокзала. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате ЧП поврежден автомобиль.

Как написал глава областной администрации в Telegram, обошлось без пострадавших. Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы.

Часом ранее Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на здание администрации Белгорода. Взрывом в здании выбило окна, посечен фасад. Пострадали два человека: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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