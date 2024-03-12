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Польские фермеры перекрыли движение на границе с Украиной

16:09
  • вторник
  • 12 марта 2024

Грузовики не могут въехать в страну по четырем направлениям

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной. Об этом заявил представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко. По его информации, въезд закрыт на четырех направлениях. Об этом сообщает агентство Укринформ. 
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По словам украинского чиновника, блокированы пункты "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг". При этом из Украины в Польшу фуры не могут проехать совсем. В обратном направлении выпускают буквально несколько десятков автомобилей за сутки. Очереди гигантские - в них стоят по полторы тысячи грузовиков. 

Польские фермеры протестуют с 9 февраля. Они перекрывают въезд украинским грузовикам, высыпают украинское зерно из вагонов на землю, перекрывают дороги. Они требуют прекратить ввозить в страну украинскую сельхозпродукцию. 

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