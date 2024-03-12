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В США признали безнадежное состояние украинской ПВО

16:28
  • вторник
  • 12 марта 2024

Восстановить потенциал не удастся

Украинская противовоздушная оборона не сможет восстановить свой потенциал после уничтожения Россией американских ЗРК Patriot под Донецком. Последних шансов Киев лишился после заморозки Вашингтоном дальнейших поставок оружия, пишет Military Watch Magazine.

В зоне спецоперации уничтожен американский комплекс Patriot
ВС России уничтожили состав с ЗРК Patriot под Херсоном

Восполнить утраченные Patriot, а также боеприпасы для других систем ПВО Украина уже не сможет. США сами столкнулись с дефицитом ЗРК после атак на американские базы на Ближнем Востоке в конце прошлого года, пишет издание.

Эксперты издания отмечают, что ослабление украинской ПВО позволяет российской авиации все более беспрепятственно проводить свои операции. Даже западные источники признают огромные потери ВСУ и дефицит боеприпасов. Также много говорится о разрушительном воздействии российских планирующих авиабомб.

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