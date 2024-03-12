В США признали безнадежное состояние украинской ПВО

Восстановить потенциал не удастся

Украинская противовоздушная оборона не сможет восстановить свой потенциал после уничтожения Россией американских ЗРК Patriot под Донецком. Последних шансов Киев лишился после заморозки Вашингтоном дальнейших поставок оружия, пишет Military Watch Magazine.

Восполнить утраченные Patriot, а также боеприпасы для других систем ПВО Украина уже не сможет. США сами столкнулись с дефицитом ЗРК после атак на американские базы на Ближнем Востоке в конце прошлого года, пишет издание.

Эксперты издания отмечают, что ослабление украинской ПВО позволяет российской авиации все более беспрепятственно проводить свои операции. Даже западные источники признают огромные потери ВСУ и дефицит боеприпасов. Также много говорится о разрушительном воздействии российских планирующих авиабомб.

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