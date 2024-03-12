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Возросло число пострадавших в результате атаки на администрацию Белгорода

17:06
  • вторник
  • 12 марта 2024

Двое сотрудников мэрии госпитализированы

Число пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на здание администрации Белгорода возросло до четырех. Двоих раненых сотрудников мэрии Белгорода госпитализировали. Еще двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась, написал в Telegram мэр города Валентин Демидов.

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По данным мэра, одна сотрудница администрации получила осколочные ранения головы, грудной клетки и конечностей. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Вторая женщина ранена в голову, она в состоянии средней степени тяжести. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Демидов отметил, что женщины находятся под наблюдением специалистов, получают все необходимое лечение. В здании мэрии повреждены 36 окон, фасад и входная группа. Все оперативные службы работают на месте происшествия.

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