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Путин заявил о строгом отборе на программу "Время героев"

17:53
  • вторник
  • 12 марта 2024

Поступило уже 30 тысяч заявок

Программа "Время героев" начала действовать с 1 марта и уже поступило 30 тысяч заявок, сообщил Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что предстоит строгий отбор, а конкурс будет проходить на постоянной основе.

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О старте новой программы российский лидер объявил во время послания Федеральному собранию 29 февраля. Владимир Путин сообщил, что специальная кадровая программа для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" начнет работать с 1 марта.

Сегодня, во время встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", Путин подчеркнул, что это не разовая акция. Программу будут проводить на регулярной основе – так что у тех, кто не попадет с первого захода, есть все шансы повторить, приводит слова президента РИА Новости.

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