МИД Венгрии отчитал посла США за оскорбительные высказывания Байдена

В Будапеште не намерены терпеть ложь даже от американского президента

Венгерский МИД обвинил американского президента Джо Байдена во лжи. Глава ведомства Петер Сийярто заявил, что в Будапеште не намерены терпеть подобные высказывания, оскорбляющие всю страну, даже от лидера США.

Байден, очень обеспокоенный встречей венгерского премьера Виктора Орбана с экс-президентом США Дональдом Трампом, заявил на прошлой неделе, что глава правительства Венгрии "стремится к диктатуре". Венгерский МИД назвал эти слова ложью и вызвал американского посла в Будапеште Дэвида Прессмана.

Как рассказал Сийярто, у посла спросили, может ли он привести хоть один пример, когда кто-то еще заявил бы то же самое, что сказал президент США. Американскому дипломату объяснили, что подобные заявления чрезвычайно осложняют двусторонние отношения – они оскорбляют не правительство, не премьер- министра, а всю страну, передает ТАСС.

Венгерский министр подчеркнул, что премьер и правительство руководят страной не благодаря случайной лотерее, а потому что одержали победу на четырех выборах подряд, это выбор народа. Хотя, заключил Сийярто, администрация США вряд ли это понимает.

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