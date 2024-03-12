Путин встретился с победителями конкурса "Лидеры России"

Получение должности - не самоцель, подчеркнул президент России

Пятый юбилейный сезон конкурса управленцев "Лидеры России" стартовал год назад. В феврале наблюдательный совет подвел итоги. Победителями стали 102 представителя из 31 региона России и двух зарубежных стран - Бельгии и Сербии.

Трудно даже сказать, кому пришлось сложнее - самим конкурсантам или членам жюри. Ведь только заявок было подано почти 160 тысяч, а в суперфинал вышли 302 человека.

"Это самый большой подобный форум в мире. Число заявок было очень большим. Примечательно, что все больше людей и за рубежом хотят жить и работать в России. 29 человек из 12 стран", - заявил Путин.

Получение должности - не самоцель, подчеркнул Владимир Путин. И, тем не менее, результаты конкурса впечатляют. За пять лет 470 человек из числа победителей стали заместителями руководителей федеральных и региональных ведомств, главами муниципалитетов и даже губернаторами. И все участники конкурса получили бесценный опыт работы и руководства - в промышленности, образовании, здравоохранении. Юлия Шугина возглавляет отделение хирургии новорожденных в Московском областном перинатальном центре.

Дмитрий Волков к своей мечте шел долгие годы. Участвовал во всех пяти сезонах конкурса. И, наконец, победил. Сейчас работает в Минцифры, разрабатывает цифровое удостоверение многодетной семьи. А до этого тестировал различные сервисы портала "Госуслуги". В частности, с будущей супругой онлайн подавал заявление на заключение брака.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил начать новый проект "Время героев". Он станет социальным лифтом для тех, кто сейчас воюет за Россию в зоне спецоперации. Уже поданы более 30 тысяч заявок. После начала СВО многие участники и победители конкурса "Лидеры России" отправились на фронт. Победитель третьего сезона Александра Родионова работала в Министерстве здравоохранения, в том числе курировала новые регионы, а затем стала добровольцем, служит медсестрой в госпитале.

Владимир Путин особо отметил то, что через кадровую школу "Лидеров России" проходят молодые, энергичные, нацеленные на результат - не только свой, но и всей страны. Сегодня выпускники этой кадровой школы трудятся в разных сферах, в том числе в суровых условиях севера - на газо- и нефтедобыче.

"Это очень важное направление, как бы ни говорили по поводу возобновляемых источников энергии, а, кстати, "Газпром нефть" думает и об этом, я знаю. Поэтому еще очень долго человечество будет заниматься вопросами углеводородов, их добычей и использованием, работы хватит на 100 лет", - заявил Путин.

В Кремле сегодня присутствовали и победители конкурса "Лидеры России" прежних лет. Один из них - мэр Якутска Евгений Григорьев. В разговоре с ним Владимир Путин пообещал обязательно посетить самый большой регион страны. А сейчас обсудили развитие столицы республики.

Семья, дети - сегодня это главные ценности российского общества. А главная сила нашей страны в единстве, убежден президент.

"Главное наше оружие - это консолидация общества. Враги это не учитывают. Надо быть гражданином Российской Федерации. И поэтому мы уверенно смотрим в завтра и в сфере экономики, и в сфере безопасности", - отметил Путин.

С 2017 года, когда стартовал конкурс управленцев "Лидеры России", через него прошли более миллиона человек. Владимир Путин пожелал всем успехов. Президент убежден - Россия сейчас в надежных руках.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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