Попытка прорыва украинской ДРГ в Россию: что это было

Попытка закончилась потерями иностранной техники и украинских солдат

Кадры с воздуха, снятые на пограничном переходе возле населённого пункта Нехотеевка Белгородской области. Бой был скоротечным. Ещё работает двигатель и крутятся ведущие катки у подбитого украинского танка. Часть пехоты, которая шла под прикрытием техники и кому посчастливилось выжить, убегает вглубь украинской территории через лесопосадки.

А это уже возле села Сподарюшино - тоже Белгородской области - стоят уничтоженные американские броневики M113 и "Брэдли". По данным российского Минобороны, украинская атака началась около трёх часов ночи с обстрела. После которого были предприняты попытки проникновения на территорию России.

Как всё было, но со слов уже украинских даже не военных - пропагандистов. Где-то между деревьями и столбами линий электропередачи едут три танка. Это они под покровом ночи прорываются через российскую границу. Едут воевать, освещая себе дорогу яркими фарами, что само по себе абсурд.

Дальнейшая хронология следующая. Вот уже украинские танкисты ведут бой. И судя по всему, одерживают победу. Публикуются кадры, на которых видно, как через поле убегают люди. А потом уже местная жительница - особо отмечается - одного из сёл в Курской области, снимает через занавеску, чтобы её не увидели, как мимо дома проезжает танк с флагом Евросоюза на башне. Очень тихий женский голос за кадром - что же это происходит - нагоняет ещё большего страха.

По украинскому сегменту интернета разлетаются сообщения, их цитируют мировые информационные агентства, что ВСУ в количестве трёх дивизий вошли на территорию России в Белгородской и Курской областях. К слову, три дивизии - это от десяти до 60 тысяч человек.

Тут же появляются выступления солдат, которые заявляют, что пришли в Россию сорвать президентские выборы. Анализ украинских видеозаписей и изучение метаданных показали, что кадры якобы танкового прорыва были сняты ещё накануне в половине десятого вечера. А испуганная женщина за занавеской и звуки боя где-то в поле, которые преподносятся как кадры от россиян, и вовсе - четвёртого марта.

Стоит отметить: ни на одном из видеороликов нет привязки к местности. Понять, где на самом деле это снималось, абсолютно невозможно. Единственное, что правда - попытка прорыва действительно была. Значительно меньшими силами. Закончилась провалом, потерями иностранной техники и украинских солдат.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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