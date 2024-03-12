Эти СМИ, якобы, распространяют антиамериканские сообщения

Российские медиа – такие как Sputnik Mundo и телеканал RT – распространяют в странах Латинской Америки антиамериканские сообщения, которые расходятся среди миллионов пользователей в регионе и во всем мире. Это подрывает интересы Вашингтона, заключает в своем отчете Южное командование.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты в результате деятельности российских СМИ предстают в образе жадного и империалистического государства, нацеленного на максимальное извлечение прибыли из континента. Военные заявляют, что стремление России продвигать достоинства многополярного мира среди государств в Центральной и Южной Америке разрушает их отношения с США.

Американский аналитический центр Atlantic Council в феврале заявил, что Россия заняла одну из наиболее мощных позиций в инфопространстве Латинской Америки за счет присутствия на множестве интернет-платформ. Эксперты считают, что это представляет угрозу для интересов США, передает РИА Новости.

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