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США обвинили Sputnik и RT в подрыве влияния Вашингтона в Латинской Америке

18:58
  • вторник
  • 12 марта 2024

Эти СМИ, якобы, распространяют антиамериканские сообщения

Российские медиа – такие как Sputnik Mundo и телеканал RT – распространяют в странах Латинской Америки антиамериканские сообщения, которые расходятся среди миллионов пользователей в регионе и во всем мире. Это подрывает интересы Вашингтона, заключает в своем отчете Южное командование.

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В документе отмечается, что Соединенные Штаты в результате деятельности российских СМИ предстают в образе жадного и империалистического государства, нацеленного на максимальное извлечение прибыли из континента. Военные заявляют, что стремление России продвигать достоинства многополярного мира среди государств в Центральной и Южной Америке  разрушает их отношения с США.

Американский аналитический центр Atlantic Council в феврале заявил, что Россия заняла одну из наиболее мощных позиций в инфопространстве Латинской Америки за счет присутствия на множестве интернет-платформ. Эксперты считают, что это представляет угрозу для интересов США, передает РИА Новости.

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