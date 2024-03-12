Наблюдатели активно готовятся к выборам президента

Голосование стартует 15 марта

Несколько дней остаётся до выборов президента России. Уже 15 марта стартует основное трехдневное голосование. Около 5 миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование. Еще 3,7 миллиона человек выбрали удобный избирательный участок с помощью сервиса "Мобильный избиратель". А 23,5 тысячи граждан в связи с уважительной причиной изъявили желание проголосовать на дому.

На связи - все регионы! В Общественной палате России координационный совет по контролю за голосованием провёл перекличку штабов. В формате видеоконференции оценили транспортную и логистическую доступность избирательных участков. Обсудили готовность помещений - насколько они оснащены средствами видеофиксации и сейфами для хранения бюллетеней. Больше 200 тысяч независимых наблюдателей - общественников уже прошли обучение и будут следить за ходом голосования.

"Используем все возможности для контроля за выборами. Наш стандарт, по которому наблюдаем мы, носит предельно детальный характер. Ну а, кроме того, есть соответствующие возможности, чтобы централизованно собирать эту информацию, в том числе подготовлен целый ряд таких серьезных технологий", - пояснил Максим Григорьев, сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России.

А кандидаты в президенты тем временем продолжают встречи с избирателями. Николай Харитонов - от КПРФ - сегодня общался с представителями студенческих профсоюзов. И отметил - для его партии профсоюзное движение всегда имело особое значение. А сейчас он вместе с коллегами работает над новым трудовым кодексом, который должен изменить систему оплаты труда.

"Нас пятьдесят семь депутатов, и мы все настаиваем на принятии нового кодекса. И вот здесь по зарплате говорили, и мы прямо красной строкой прописываем. Установить окладную часть зарплаты - она должна составлять минимум восемьдесят пять процентов", - отметил Николай Харитонов.

Владислав Даванков - кандидат от партии "Новые люди" и "Партии роста" - сегодня общался с женщинами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Среди них - матери, которые в одиночку воспитывают детей, в том числе с тяжёлыми заболеваниями и особенностями развития.

"Вносили несколько законопроектов о том, что пособие, во-первых, на ребёнка-инвалида должно быть не меньше, чем половина прожиточного минимума, но и, конечно, с точки зрения государства должна оказываться поддержка и работодателем, и государством. Я считаю, что для этого тоже должен быть создан фонд, который должен помогать в такой сложной жизненной ситуации", - сообщил Владислав Даванков.

Целый комплекс мер по снижению уровня бедности предложил сегодня на пленарном заседании Госдумы кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий. Необходимо поддерживать семьи с детьми-школьниками, а также пенсионеров.

"Количество бедных в стране снизилось, по официальным данным, на 800 тысяч человек, но даже если этому верить - радоваться здесь нечему. Более 13 миллионов наших граждан находятся за чертой бедности. Вот кому надо помогать, о ком говорить и разрабатывать меры содействия", - отметил Леонид Слуцкий.

Артём Жога - сопредседатель штаба Владимира Путина - сегодня в Севастополе. Он ответил на вопросы местных жителей, собравшихся в региональном штабе общественной поддержки. И поздравил всех с десятилетием Крымской весны.

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить с десятилетием даты этого события. Спасибо за десятилетнюю поддержку нашего региона. Поддержку нашего Донбасса, ребят Донбасса. Очень много людей в тяжёлые времена приехали именно в Севастополь и Крым. Вы их приютили - они нашли здесь крышу. И понимание. И помощь. Спасибо вам огромное", - рассказал Артём Жога.

Кстати, вести наблюдение за выборами президента, до которых остается уже совсем немного времени, смогут все желающие. Ситуационный центр по общественному наблюдению начнет работать 14 марта. А уже пятнадцатого стартует основное трехдневное голосование.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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