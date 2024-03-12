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Мишустин: Результаты по нацпроектам должны быть понятными для людей

22:24
  • вторник
  • 12 марта 2024

Премьер выступил на стратегической сессии правительства

Результаты реализации национальных проектов должны быть понятными для людей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе профильной стратегической сессии. 

Цели, намеченные на 2023 год, достигнуты почти на 100 процентов. Но все задачи не просто сохраняют свою актуальность, а требуют продолжения поддержки динамики во всех отраслях и во всех сферах, о которых говорил президент в своем Послании. Правительству уже со следующего года нужно запустить национальные проекты технологического суверенитета и нацпроект "Кадры". А следом - еще три.

"На это в том числе будут направлены сразу три национальных проекта – это "Семья", "Продолжительная и  активная жизнь" и  "Молодёжь России". Результаты должны быть зримыми, понятными для людей. Чтобы в итоге появились тысячи современных школ, садов, спортивных сооружений, прошли реновацию многие объекты культуры и высшего образования, чтобы была проведена модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обновление общественного транспорта", - заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что национальный проект "Молодежь России" стартует уже в 2024 году, а остальные четыре нацпроекта, заявленные главой государства в послании Федеральному собранию, начнут реализовывать в 2025 году.

1 марта на заседании правительства глава кабмина рассказал об основных векторах в работе министерств и ведомств. Среди приоритетов - обучение и подготовка квалифицированных кадров. Ещё одно ключевое направление - сфера исследований и разработок.

7 марта Мишустину доложили о восстановлении транспортного сообщения в новых регионах. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях всю железнодорожную инфраструктуру объединили в сеть "Железные дороги Новороссии".

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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