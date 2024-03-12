В экстренных службах опасаются большого числа жертв

Сильный пожар вспыхнул в лагере украинских беженцев под Берлином. Пока известно о нескольких пострадавших, однако экстренные службы Германии прогнозируют большое число жертв.

Горят три ангара с палатками. Каждый из этих ангаров рассчитан на 1 тысячу беженцев. Предполагают, что причиной возгорания стало использование кем-то из обитателей газового баллона, которые запрещено проносить на территорию лагеря.

Другие источники называют причиной ЧП курение в палатке. По их данным, инцидент произошел в лагере в берлинском районе Тегель, где должно быть размещено до 330 человек, пишет газета Berliner Zeitung.

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