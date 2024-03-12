Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

Жителям рекомендуют не покидать домов

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. В Белгороде работает сирена. Губернатор региона Вячеслав Гладков напомнил жителям об осторожности.

Как написал Гладков в Telegram, гражданам рекомендуется по возможности оставаться дома. Нельзя подходить к окнам, еще лучше укрыться в помещениях со сплошными стенами – в коридоре, ванной или туалете. Тем, кто оказался на улице, советуют спуститься в ближайшее укрытие.

ВСУ 12 марта уже несколько раз атаковали Белгород. Один беспилотный летательный аппарат попал в здание городской администрации, пострадали четыре человека. Другой дрон упал на крышу ТЦ, обошлось без последствий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"