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Глава ЦРУ назвал сроки завершения конфликта на Украине

20:48
  • вторник
  • 12 марта 2024

По словам Бернса, Москва не ищет компромисса

Киев через год начнет переговоры с Москвой по урегулированию кризиса на российских условиях. Глава Центрального разведывательного управления США убежден, что украинскую сторону вынудит пойти на это отсутствие поддержки со стороны Вашингтона.

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Уильям Бернс выступил со своим прогнозом на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Как заявил директор ЦРУ, российское руководство сейчас не ищет компромисса по вопросу возможного урегулирования украинского кризиса. Москва, по его словам, заинтересована в переговорах, на которых может диктовать свои условия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности переговоров России и Украины. Представитель Кремля напомнил, что Киев отрицает возможность диалога с Москвой, передает ТАСС.

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