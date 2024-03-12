Глава ЦРУ назвал сроки завершения конфликта на Украине

По словам Бернса, Москва не ищет компромисса

Киев через год начнет переговоры с Москвой по урегулированию кризиса на российских условиях. Глава Центрального разведывательного управления США убежден, что украинскую сторону вынудит пойти на это отсутствие поддержки со стороны Вашингтона.

Уильям Бернс выступил со своим прогнозом на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Как заявил директор ЦРУ, российское руководство сейчас не ищет компромисса по вопросу возможного урегулирования украинского кризиса. Москва, по его словам, заинтересована в переговорах, на которых может диктовать свои условия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности переговоров России и Украины. Представитель Кремля напомнил, что Киев отрицает возможность диалога с Москвой, передает ТАСС.

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