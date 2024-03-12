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Минобороны опровергло заявления ВСУ о захвате поселка в Курской области

21:32
  • вторник
  • 12 марта 2024

В Теткино продолжается мирная жизнь

Диверсионным группам ВСУ не удалось закрепиться в курском поселке Теткино. Сообщения украинской стороны не соответствуют действительности, заявили в Минобороны России. По данным военного ведомства, в поселке продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт.

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Как сказано в сообщении Минобороны, противник действительно пытался сегодня, в 7.30 утра зайти в теткино. Однако диверсионным группам было нанесено огневое поражение, его остановили на границе населенного пункта, а затем вынудили отступить.

Ранее стало известно, что около 03:00 мск 12 марта украинские диверсионные формирования при поддержке танков и другой бронетехники предприняли попытку вторжения на территорию России. Диверсанты действовали на трех направлениях: со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

Все атаки были отражены. По диверсантам нанесли удары самолеты, вертолеты, ракетные войска и артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы. Противник потерял убитыми 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

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