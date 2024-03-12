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Командный пункт с высшими офицерами ВСУ уничтожили ВС России в Красногоровке

21:56
  • вторник
  • 12 марта 2024

В районе идут серьезные бои

Командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, уничтожен ударом ВС России. В этом районе идут серьезные бои, российские войска ежедневно наносят удары по ранее разведанным целям противника, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

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По словам Гагина, накануне была отработана очередная цель — ряд укрепрайонов. Среди них оказался командный пункт противника, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры – они участвовали в боевых действиях на этом участке фронта, приводит рассказ советника РИА Новости.

Ранее появилась информация, что части 1-го армейского корпуса российской армии начали закрепляться на окраине Красногоровки. По данным агентства, накануне российская авиация и подразделения Южной группировки ударили по укрепленным позициям ВСУ на кирпичном заводе в этом населенном пункте.

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