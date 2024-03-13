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Американист Васильев раскрыл планы Вашингтона по украинскому кризису

09:13
  • среда
  • 13 марта 2024

Конгресс вряд ли одобрит выделение Киеву 60 миллиардов долларов

Если США уже не верят в военные успехи киевского режима, то на что они рассчитывают? Намерен ли Вашингтон и далее затягивать конфликт? Каких еще действий против России можно ожидать от Америки?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"По всей видимости, Белый дом исходит из того, их запрос на 60 миллиардов долларов для Украины не будет удовлетворен Конгрессом. Или не будет удовлетворен полностью. И тогда встает вопрос того, как дальше разыгрывать украинскую карту. Похоже, дальше Америка планирует гибридные операции, нанесение точечных, провокационных ударов по территории Российской Федерации. То есть речь, вероятно, идет о террористической деятельности", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео

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