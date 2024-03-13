Ликвидированы более 380 радикалов

Российские войска группировки "Юг" освободили населенный пункт Невельское и улучшили свое положение по переднему краю. За сутки ВСУ потеряли 350 боевиков. Уничтожено большое количество вооружения и техники противника, в том числе американская РСЗО HIMARS. Сбиты 46 вражеских беспилотников. Еще более 380 радикалов ликвидированы на южнодонецком участке фронта. Наши подразделения отразили 11 контратак неприятеля.

На артемовском направлении тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили укрепленный опорник киевских боевиков. Экипажи нанесли точные удары термобарическими снарядами, которые не оставляют врагу никаких шансов. Расчеты ТОС-1А работают в любое время суток. Правда, в темное чаще можно застать противника врасплох. Корректировку ведут с помощью беспилотников. После выполнения задачи - быстрая смена позиции и перезарядка.

На южнодонецком направлении сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт и скопление живой силы радикалов. Экипажи нанесли удар по врагу неуправляемыми бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Система позволяет уничтожать противника с безопасного расстояния, не входя в зону действия средств ПВО. Разведка подтвердила - все цели ликвидированы.

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