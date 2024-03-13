Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО

Рядовой Артур Гарипов удерживал наступающего противника на стратегически важном рубеже

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских бойцов в зоне проведения СВО.

Рядовой Артур Гарипов, находясь на переднем крае обороны, удерживал наступающего противника на стратегически важном для наших мотострелков рубеже. Прицельным огнём Гарипов уничтожил 10 украинских боевиков. Вражеская атака была успешно отражена.

Младший сержант Андрей Инютин во время воздушной разведки обнаружил при помощи беспилотника колонну бронетехники ВСУ, которая двигалась в направлении наших позиций, и передал ее координаты на командный пункт. Артиллеристы нанесли удар по неприятелю, ликвидировав 20 боевиков и пять единиц бронетехники.

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