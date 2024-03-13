Вашингтон объявил о первом за месяцы транше военной помощи Киеву

Правда, "всего" на 300 миллионов

Вашингтон объявил о первом в нынешнем году транше военной помощи Киеву на сумму в 300 миллионов долларов.

В пакет войдут зенитные ракеты "Стингер", артиллерийские снаряды, в том числе усовершенствованные кассетные боеприпасы, более 80 противотанковых систем и снаряды для РСЗО HIMARS. В Пентагоне подсчитали, что Украине этого транша хватит всего на две недели.

Советник президента США Джейк Салливан назвал помощь Киеву экстренной и пояснил, что скромные объемы финансирования стали возможны только после заключения контрактов на закупки вооружений для восполнения своих запасов.

Свое недовольство вновь высказал президент Джо Байден. Глава Белого дома напомнил, что Конгресс до сих пор так и не утвердил дальнейшее финансирование Украины и Израиля на сумму более 61 миллиарда долларов сроком на год.

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