Военнослужащие "Южной" и "Западной" группировок досрочно проголосовали на выборах

Досрочно голосуют и в труднодоступных районах России

Продолжается досрочное голосование на выборах президента России. В зоне проведения СВО свой голос отдали военнослужащие "Южной" группировки.

В специально подготовленном помещении прямо на позициях голосовали и бойцы подразделений 11-го армейского корпуса группировки "Запад". На импровизированный избирательный участок пришли солдаты и офицеры 29-й общевойсковой армии из Забайкалья. В начале марта указом президента за стойкость и мужество соединению присвоено почетное звание "гвардейская".

Досрочно голосуют и в труднодоступных районах страны. На Курилы рабочая группа избиркома прибыла на вертолете. На островах Парамушир и Шумшу свой голос отдали смотрители маяков Тихоокеанского флота.

Около 5 миллионов россиян подали заявление на онлайн голосование на выборах президента. Свыше 3,7 миллиона выбрали избирательный участок с помощью сервиса "Мобильный избиратель".

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