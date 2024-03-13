Стартовали совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая

В них участвуют более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации

В Оманском заливе начались совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая "Морской пояс безопасности-2024".

В них участвуют более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации. С нашей стороны задействованы гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников". Они отработали тактическое маневрирование и выполнили стрельбы по надводным и воздушным целям. Также моряки трех стран освободили судно, захваченное условными пиратами.

Впервые на учениях, которые проводятся с 2018 года, присутствуют наблюдатели от ВМС Омана, Азербайджана, Казахстана, Индии, Пакистана и ЮАР.

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