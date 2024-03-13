На фестивале огня в Иране пострадали почти 4,5 тыс. человек

Есть и погибшие

26 погибших и почти четыре с половиной тысячи пострадавших - печальный итог традиционного фестиваля огня в Иране.

Его отмечают в последнюю среду перед наступлением Навруза - праздника весны и нового года. По всей стране запускают фейерверки и петарды, а также жгут костры, через которые прыгает молодежь. Однако несоблюдение техники безопасности каждый год приводит к многочисленным жертвам и травмам.

Считается, что огонь "красной среды" очищает души и отгоняет зло, поэтому в обрядах участвуют несколько миллионов людей. Только в Тегеране за сутки зафиксировано более двух тысяч звонков о пожарной опасности.

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