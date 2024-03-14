Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

День приятного общения и комфорта

Овны

Счастливчики: у вас впереди очередной день, когда можно ожидать повышения зарплаты или премии. Деньги могут прийти и другим путем, если вы его найдете.

Тельцы

Луна в вашем знаке подбивает съесть еще один кусочек торта или приписать себе заслуги, которых у вас нет. Опасайтесь таких желаний, они вас до добра не доведут!

Близнецы

Слушайте свою интуицию сегодня, она подскажет что-то интересное. Если идеи покажутся вам смешными или нереальными, все равно запомните их, пригодятся.

Раки

Публичные выступления пройдут на ура - решайтесь на прямой эфир или собеседования. Не бойтесь импровизировать, озвучивать свое мнение. Вам есть что сказать.

Львы

Хороший день для поиска работы, новых клиентов или бизнес-партнеров, заключения договоров. Главное – не преувеличивайте и не искажайте факты, будьте честны.

Девы

Вам вопросы карьеры лучше пока поставить на паузу. Сосредоточьтесь на получении новых знаний и навыков - в процессе учебы вы поймете, какая работа вам нужна.

Весы

Наилучший день для обращения в налоговую, банк, страховую компанию. Весам удастся везде отстоять свои интересы, даже если у вас не будет времени на подготовку.

Скорпионы

Редкий день, когда вам легко почувствовать собеседника и выстроить с ним доверительный диалог. Сегодня хорошо налаживать отношения с партнером, ребенком или другом.

Стрельцы

День приятного общения и комфорта. Правда, из-за этого на вас может навалиться тотальная лень. Постарайтесь не давать себе спуску, иначе ваши дела полетят под откос.

Козероги

Весна несет хорошие новости! Представители этого знака будут настроены удивительно игриво. Используйте эту энергию, если хотите устроить личную жизнь или написать веселый текст.

Водолеи

Мечтающим о новом жилье или ремонте, важно оценивать свои возможности реально. Не залезайте в долги и не пытайтесь прыгнуть выше головы, советуют звезды.

Рыбы

У вас возможны спонтанные поездки или командировки. Не грустите, если придется куда-то ехать: возможно, что где-то вдали от дома вы встретите свою новую любовь!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"