Путин: Россия готова к ядерной войне

Москва применит ядерное оружие в случае угрозы существованию страны

Россия готова к ядерной войне. Такое заявление сделал Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Президент подчеркнул, что речь идет о готовности с военно-технической точки зрения.

По словам главы государства, Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства. При этом необходимости применять такое оружие в ходе СВО никогда не было, отметил Путин.

Также Владимир Путин не исключил возможность проведения Россией ядерных испытаний, если это сделают США.

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