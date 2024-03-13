Путин: "Я никому не верю"

В вопросе "честного договора" с Западом никому нельзя верить, считает президент

Владимир Путин заявил, что никому не верит. Так в интервью журналисту Дмитрию Киселеву он оценил вероятность "честного договора" с Западом.

"Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Нам нужны гарантии, и гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили", - заявил Путин (цитата по РИА Новости).

Президент отметил, что предпочитает руководствоваться фактами, "а не благими пожеланиями и разговорами о том, что всем можно доверять".

По мнению главы государства, Запад уже понял, что нанести России стратегическое поражение на поле боя невозможно: "Они столкнулись с бессилием перед единством российского народа".

Говоря об отношениях с США, президент заверил, что Россия готова работать с любым президентом и не вмешивается в ход президентских выборов. Прокомментировал Путин и вступление в НАТО Швеции и Финляндии. По его мнению, это бессмысленно.

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