Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

Он подчеркнул, что все должно быть основано на реальности

Россия готова к переговорам с Украиной. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.

При этом глава государства подчеркнул, что диалог должен быть основан на реальности, а не на "хотелках, которые возникают под воздействием психотропных веществ".

Он добавил, что обе стороны, а также посредники должны учитывать те реалии, которые "сложились на земле". При этом нельзя, чтобы переговоры стали паузой для накапливания арсенала вооружений. Можно объявить перемирие, и каждая сторона конфликта поймет, в какую сторону двигаться дальше, отметил президент.

Путин подчеркнул, что основная задача - безопасность Российской Федерации. И при принятии решений нужно исходить из нее.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Киев никак не может изменить свою позицию и все время отказывается от переговоров с Россией.

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