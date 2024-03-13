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Путин заявил об участии иностранных наемников в атаках на приграничные регионы

07:58
  • среда
  • 13 марта 2024

Попытка прорыва произошла утром 12 марта

Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что в попытках Киева атаковать приграничные регионы России участвовали иностранные наемники.

"Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами - вот последний доклад генерального штаба - где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", - сказал глава государства.

Ранее стало известно, что украинские формирования пытались прорваться на приграничную территорию России со стороны Одноборовки в Харьковской области, а также в районах Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области. Действовали террористы при поддержке танков и боевых бронированных машин. Попытка провалилась, атака была отбита ВС России.

Потери противника, согласно данным Минобороны, составили 234 человека убитыми, а также семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

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